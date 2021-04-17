В Грузии выявлено 1 219 новых случаев коронавируса, выздоровел 301 пациент
В Грузии за сутки выявлено 1219 новых случаев коронавируса, выздоровел 301 человек, от коронавируса скончались девять инфицированных. Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
За 24 часа в стране проведено 34 046 тестов на коронавирус, в том числе 21 754 экспресс-теста на антигены и 12 292 ПЦР-теста.
Показатели выявления коронавируса в стране составляют: за последние сутки - 3,58%, за 14 дней - 2,91%, за 7 дней - 3,26%.
Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 294 540 случаев заражения коронавирусом, из которых 280 132 инфицированных выздоровели, и умерли 3 925 человек.
Всего в стране вакцинировано 27 654 человека, ежедневно в среднем вакцинируются 1 237 человек.
В карантинном режиме находится 335 человек, в стационарах - 2 848, в клинических гостиницах - 427 человек.
По состоянию на 15 апреля в Грузии было выявлено 1 077 новых случаев коронавируса, 442 пациента выздоровели.