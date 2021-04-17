В Грузии выявлено 1 219 новых случаев коронавируса, выздоровел 301 пациент

В Грузии за сутки выявлено 1219 новых случаев коронавируса, выздоровел 301 человек, от коронавируса скончались девять инфицированных. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

За 24 часа в стране проведено 34 046 тестов на коронавирус, в том числе 21 754 экспресс-теста на антигены и 12 292 ПЦР-теста.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: за последние сутки - 3,58%, за 14 дней - 2,91%, за 7 дней - 3,26%.

Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 294 540 случаев заражения коронавирусом, из которых 280 132 инфицированных выздоровели, и умерли 3 925 человек.

Всего в стране вакцинировано 27 654 человека, ежедневно в среднем вакцинируются 1 237 человек.

В карантинном режиме находится 335 человек, в стационарах - 2 848, в клинических гостиницах - 427 человек.

По состоянию на 15 апреля в Грузии было выявлено 1 077 новых случаев коронавируса, 442 пациента выздоровели.