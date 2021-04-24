Ингури ГЭС в Грузии возобновит работу в конце апреля

Масштабные реабилитационные работы на самой крупной гидроэлектростанции Кавказа — Ингури ГЭС — идут с опережением графика, и станция возобновит работу уже в конце апреля 2021 года. Ее производительность вырастет на 10-15%, говорит председатель совета директоров Ингур/и ГЭС Леван Мебония.

Ингури ГЭС была запущена в 1978 году.

Высота ГЭС — 271,5 метра, длина 800 метров. Это одна из крупнейших арочных бетонных плотин в мире.

«Сейчас завершается реконструкция водозаборного тоннеля, это было невозможно сделать без остановки ГЭС. Остальной реабилитационный процесс продлится до конца 2021 года, но эти работы возможно вести параллельно с работой станции», — говорит Мебония.

Суммарно речь идет о трехкилометровом участке деривационного тоннеля, который находился в крайне аварийном состоянии — потери воды составляли примерно 40-45%. Вся протяженность тоннеля диаметром в 9,5 метров составляет 15,5 км.

Параллельно ремонтные работы ведутся во вспомогательной штольне тоннеля. «Это один из входов в тоннель, идет работа по его цементированию и укреплению. Протяженность этой штольни 700 метров. Она не была полностью сделана в свое время при завершении строительства станции и со временем, под действием температур, ветра и влаги начала разрушаться. Сейчас мы ее полностью зацементировали, и на следующие 50 лет можно про нее забыть», – сказал Леван Мебония.