В центральном регионе Грузии при поддержке государства открылось еще одно крупное холодильное хозяйство

Крупное холодильное хозяйство открылось в селе Каралети Горийского муниципалитета (регион Шида-Картли) при финансовой поддержке государства. Об этом сообщает Агентство сельского развития, передает Trend со ссылкой на Newsgeorgia.

В предприятие было инвестировано более 1,2 миллиона лари (380,4 тысячи долларов). Из них 600 тысяч лари (190,2 тысячи долларов) – это государственный грант, а 300 тысяч лари (95,1 тысячи долларов) – льготный агрокредит.

В холодильном хозяйстве одновременно можно хранить 1 тысячу тонн овощей и фруктов. В сезон на предприятии будет работать до 20 человек.

По словам первого замминистра сельского хозяйства Грузии Георгия Ханишвили, за последние годы в рамках проекта льготного агрокредитования на развитие складской и холодильной инфраструктуры было выдано более 1,7 тысячи кредитов, общая сумма которых превысила 180 миллионов лари (57 миллионов долларов), при этом государственное софинансирование составило около 27 миллионов лари (8,5 миллиона долларов).

«Созданная инфраструктура обеспечит качественное хранение и переработку продукции, произведенной грузинскими фермерами», — сказал Ханишвили.

По данным Агентства, в рамках грантовой программы по всей стране поддерживается до 45 холодильных и складских ферм. Общий объем финансирования превышает 23 миллиона лари, а сумма государственного софинансирования – более 14 миллионов лари (4,4 миллиона долларов).

По данным Национальной статистической службы Грузии, в 2019 году количество функционирующих в Грузии холодильных хозяйств увеличилось до 109. Большая часть из них расположена в Шида-Картли (50,5%).