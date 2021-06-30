В Грузии наблюдается рост денежных переводов

Согласно отчету Нацбанка Грузии, в мае 2021 года объем денежных переводов в Грузию по сравнению с предыдущим годом увеличился на 42,4 процента и составил 187,7 миллиона долларов США, а объем денежных переводов из Грузии увеличился на 68,5 процента до 22,9 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

В отчетном месяце высокий темп увеличения переводов зафиксирован из следующих стран региона - Азербайджана Казахстана, чья доля в изменение общего объема денежных переводов составила 3,1 и 1,8 процентных пункта, соответственно. Также увеличились переводы из Украины, Кыргызстана и России, а из Турции незначительно снизились. В отчетном месяце денежные переводы из стран ЕС увеличились на 26,5 процента, в частности из Италии, Германии и Греции. Денежные переводы из США и Израиля увеличились на 58,8 процента и Израиля на 29,8 процента соответственно. Что касается распределения по странам, то основным источником денежных переводов являются страны ЕС, на которые приходится 43,2 процента, и Россия - 16,9 процента. Из стран ЕС самая высокая доля переводов приходится на Италию и Грецию, говорится в отчете Нацбанка Грузии.