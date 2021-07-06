Грузия, Азербайджан намерены углублять сотрудничество в ряде сфер

Вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани встретился с министром культуры Азербайджанской Республики Анаром Каримовым, находящимся с официальным визитом в Грузии, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Как сообщает пресс-служба МИД Грузии, на встрече обсуждалась важность стратегических отношений между Грузией и Азербайджаном. Также были обсуждены основные направления плодотворного сотрудничества в области культуры и перспективы на будущее и инициативы как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Было отмечено, что планирование и реализация различных совместных проектов между соседними странами важны для обеспечения стабильности и мира в регионе, в том числе в области культуры. Еще раз была подчеркнута важность углубления партнерства между двумя стратегическими странами.