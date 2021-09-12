Грузия получила очередную партию вакцин

Грузия получила 100 000 доз вакцины Sinopharm в подарок от Национального общества Красного Креста. Информацию об этом, как передает Trend со ссылкой на 1tv.ge, распространяет Минздрав.

«Грузия получила 100 000 доз вакцины Sinopharm в подарок от Красного Креста. Благодарим Красный Крест Грузии и его представительство за их особую активность в этом процессе. Для Грузии очень важно получить 100 000 доз вакцины», — заявил заместитель министра здравоохранения Георгий Цоцколаури.

По сообщению министерства, Общество Красного Креста Грузии активно участвует в своевременном, эффективном и безопасном проведении массовой иммунизации.