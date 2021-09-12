Грузия получила очередную партию вакцин
Грузия получила 100 000 доз вакцины Sinopharm в подарок от Национального общества Красного Креста. Информацию об этом, как передает Trend со ссылкой на 1tv.ge, распространяет Минздрав.
«Грузия получила 100 000 доз вакцины Sinopharm в подарок от Красного Креста. Благодарим Красный Крест Грузии и его представительство за их особую активность в этом процессе. Для Грузии очень важно получить 100 000 доз вакцины», — заявил заместитель министра здравоохранения Георгий Цоцколаури.
По сообщению министерства, Общество Красного Креста Грузии активно участвует в своевременном, эффективном и безопасном проведении массовой иммунизации.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Транспортные средства других стран не могут въезжать на азербайджанскую территорию без согласия Азербайджана – Минобороны
Азербайджанский фильм "Бастард" отмечен специальным упоминанием жюри международного фестиваля (ФОТО)
Незаконная транспортировка грузов в Карабах дает основание говорить о проведении Ираном неискренней политики - азербайджанский депутат
Казахстан намерен импортировать плодоовощную продукцию из Карабахского региона Азербайджана – вице-министр (Эксклюзив)
Уверен, что скоро мир станет свидетелем процветания освобожденных территорий Азербайджана – узбекский дипломат