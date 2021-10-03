Все кандидаты «Грузинской мечты» победят во втором туре - председатель партии

Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил сегодня на брифинге, что правящая партия «убедительно победила» на муниципальных выборах и что все их кандидаты в мэры выиграют во втором туре, передает Trend со ссылкой на Newsgeorgia.

На вопрос журналистки Деи Мамисеишвили из оппозиционной телекомпании «Мтавари», что именно правящая партия называет «убедительной» победой, Кобахидзе ответил, что оппозиция должна «достойно принять поражение, а не позориться».

«Не следует терять лица из-за поражения, это очень важно для вас и ваших политических сил. Вы находитесь в сложной ситуации, я имею в виду телевидение, принадлежащее той или иной политической силе, ваш лидер сидит в тюрьме, и вы серьезно проиграли эти выборы. Но это не должно заставить вас потерять лицо», сказал Кобахидзе, обращаясь к журналисту «Мтавари».

Журналист снова напомнила Кобахидзе, что кандидаты от правящей партии не смогли выиграть в крупнейших городах, в том числе в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

«Мы выиграли ваше потерянное лицо, госпожа Деа», — ответил Ираклий Кобахидзе.

Он подчеркнул, что кандидаты в мэры от правящей партии победили на выборах в 44-х из 64-х округов, то есть второй тур пройдет «всего в 20 муниципалитетах».

По словам Кобахидзе, только в трех случаях кандидаты от оппозиции показали лучший результат, чем их противники из «Мечты».

Кроме того, он уверен, что «Грузинская мечта» победит во всех 20 муниципалитетах, где будет проходить второй тур.

«Нам особенно грустно, что придется провести второй тур и в Тбилиси, но мы не сомневаемся, что Каха Каладзе, в конце концов, победит на этих выборах», — сказал Кобахидзе.

По его словам, важно, что Каха Каладзе будет иметь «солидное большинство» в тбилисском городском совете в течение следующих четырех лет, так как по предварительным данным ЦИК, у правящей партии будет минимум 29 депутатов в городском совете (сакребуло) Тбилиси. Большинство в городском совете Тбилиси составляет 26 депутатов.

Кобахидзе ссылается на данные 2775 избирательных участков по всей стране, подсчитанных на утро 3 октября, согласно которым, «Грузинская мечта» получила 47,83% голосов по пропорциональной системе, «Единое национальное движение» — 30,69%, партия Георгия Гахария «За Грузию» — 7,48%, «Лело» — 2,62%, «Европейская Грузия» — 1,75%, «Альянс патриотов» — 1,43%, «Третья сила» — 1,31%, «Гирчи — больше свободы» — 1, 22%.

По его словам, поскольку подсчитаны три четверти избирательных участков, «эти данные существенно не изменятся».

«Мы обещаем обществу, что 30 октября все наши кандидаты выиграют второй тур выборов», — сказал Кобахидзе.