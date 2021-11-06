Итальянский климатолог оценит ситуацию в монастырском комплексе в грузинском Гелати

По приглашению Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии итальянский климатолог Алессандро Масари посетил монастырский комплекс Гелати, передает Trend со ссылкой на Грузию-Онлайн.

По сообщению министерства, целью визита является проведение дополнительных исследований в монастырском комплексе под эгидой ЮНЕСКО и составление соответствующего заключения с целью разработки основного плана действий по устранению проблем в монастырском комплексе Гелати.

Вместе с Масари прибыл и эксперт Марио Пулиери, один из авторов экспертного отчета по росписи стен Гелати в июне этого года.

По приглашению и инициативе Министерства культуры Грузии первая миссия Экспертной группы ЮНЕСКО в Гелати была проведена 23-30 июня, в ходе которой две группы экспертов (специалисты по консервации настенной росписи: Марио Пулиери, Винченцо Чентани; эксперты по перекрытию и кровле: Уго Тониетти, Сара Степанини) на месте изучили ситуацию в Гелати, и в начале августа представили министерству заключения, которые отразили текущую ситуацию и экспертные рекомендации.