Экспорт медной руды из Грузии сократился

БАКУ /Trend/ - Грузинский экспорт медной руды с января по сентябрь 2021 года составил в стоимостном выражении 571,7 миллиона долларов (в объеме 288 068 тонн). Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Это на 3,2 процента меньше по сравнению с 590,8 миллиона долларов (355 785 тонн) за аналогичный период 2020 года.

Экспорт медной руды из Грузии за январь-сентябрь 2021 года пришелся на: Китай – на 395,7 миллиона долларов (208 552 тонны); Болгарию – 137,9 миллиона долларов (60 793 тонны); Испанию – 34,5 миллиона долларов (18 300 тонн); Южную Корею – 3,5 миллиона долларов (419 тонн).

Таким образом, Китай занимает первое место среди экспортеров медной руды из Грузии с января по сентябрь 2021 года, увеличив импорт на 30,4 процента. За первые 9 месяцев 2020 года китайский импорт медной руды составил 303,3 миллиона долларов (206 530 тонн).

Между тем общий объем грузинского экспорта с января по сентябрь 2021 года составил 2,9 миллиарда долларов, что на 24 процента больше по сравнению с 2,4 миллиарда долларов за аналогичный период 2020 года.

(Автор: Марьяна Ахмедова)