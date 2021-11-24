Омбудсмен Грузии призвала обеспечить Саакашвили справедливый суд

Следует обеспечить справедливое судебное разбирательство по делу заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила Народный защитник страны Нино Ломджария, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Накануне министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что прекращение голодовки может стать основанием для присутствия Саакашвили на судебных процессах по предъявленным ему обвинениям.

Следующее заседание по одному из дел против экс-президента назначено на 29 ноября.

«Важно, чтобы Михаилу Саакашвили было гарантировано право на справедливое судебное разбирательство. К сожалению, первые три слушания не подтвердили, а напротив, нарушили его право на справедливое судебное разбирательство и доступ к суду. Поэтому у меня, естественно, есть вопросы относительно того, будет ли ему предоставлено право на справедливое судебное разбирательство», — сказала Ломджария.

По ее словам, у нее пока нет ответа на вопрос — следует ли временно освободить экс-президента Грузии на время проведения следствия.

«Для этого есть основания, в том числе состояние его здоровья, однако я дам вам более точные ответы после оценки его состояния здоровья», — сказала Ломджария.

Саакашвили не присутствовал ни на одном из трех судебных разбирательств, которые прошли с тех пор, как он вернулся в Грузию после восьмилетнего отсутствия.

Власти объяснили отказ от этапирования экс-президента из тюрьмы в зал суда возможными провокациями со стороны его сторонников.

Нино Ломджария считает, что если состояние здоровья Саакашвили позволяет, он должен принимать участие в судебном разбирательстве, пусть и удаленно.

«Будет очень важно присутствовать лично или удаленно, чтобы процесс был открытым и общество могло наблюдать за процессом онлайн, даже по телевидению. То есть процесс должен быть публичным, как того требует Страсбургский суд при возбуждении уголовного дела в отношении любого лица», — подчеркнула Ломджария.