В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлен 4 331 случай заражения коронавирусом, 4 804 человека выздоровели, 57 - скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.
За последние 24 часа в стране проведены 52 987 тестов на COVID-19.
Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 826 714, при этом 768 559 человек выздоровели, 11 736 - скончались.
В настоящее время 49 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 523 - на стационарном лечении.
По состоянию на 25 ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,1 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 9 398 человек.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)
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