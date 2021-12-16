Европейский инвестиционный банк планирует инвестировать 34 млн евро в интернетизацию в Грузии

Президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер, присоединяется к главам государств Европейского союза и стран Восточного соседства в вопросах экономического развития и устойчивого восстановления стран Восточного партнерства. На саммите Восточного партнерства 15 декабря Европейский инвестиционный банк подписал несколько соглашений об инвестициях в регион в рамках экономического и инвестиционного плана ЕС, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Инвестиции включают в себя 171 миллион евро, включая инвестиционные банковские кредиты и гранты ЕС в Грузии, Молдове и Украине.

Европейский инвестиционный банк Грузии планирует инвестировать 34 миллиона евро, включая предоставление высокоскоростного интернета примерно 500 тысячам человек, проживающих в деревнях и отдаленных районах. Кредит будет направлен на прокладку оптоволоконных кабелей протяженностью около пяти тысяч километров и предоставит инфраструктуру открытого доступа для грузинских операторов связи.