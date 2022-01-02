Новый министр здравоохранения обещает лично проверить все больницы Грузии

Новый глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили обещает лично посетить все больницы страны, чтобы ознакомиться с условиями их работы, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

По информации пресс-службы министерства, 1 января Азаришвили встретился с врачами Республиканской больницы в Тбилиси, которой управляет Государственный медицинский холдинг Грузии.

«Мы посетили Республиканскую больницу, важно, что это был мой первый визит в клинику. Подобные встречи будут продолжаться, я лично посещу все клиники и на месте посмотрю, как они обслуживают наших пациентов, в каких условиях работают врачи и медсестры», — заявил Азаришвили.

Глава Минздрава пообещал «решить все проблемы» в медицинских учреждениях, где будет выявлена «потребность в улучшении и прогрессе».

В ходе встречи министр поздравил персонал Республиканской больницы с Рождеством и Новым годом и передал символические подарки. С врачами он обсудил эпидемиологическую ситуацию в стране, уровень инфицирования коронавирусом, нагрузку на больничный сектор, а также вопросы вакцинации.