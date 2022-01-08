Экономические отношения Грузии и Польши восстанавливаются с перспективой углубления сотрудничества - министерство

БАКУ /Trend/ - Данные по товарообороту между Грузией и Польшей в 2021 году дают основания полагать, что отношения в сфере экономики между двумя странами восстанавливаются с перспективой углубления сотрудничества, сообщили Trend в министерстве экономического развития и технологий Польши.

По данным ведомства, снижение товарооборота между Грузией и Польшей в 2019 году было связано с сокращением польского экспорта в эту страну на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 123,3 миллиона долларов, на что повлияло снижение интереса к продукции электромеханической промышленности, сказали в министерстве.

Однако грузинский экспорт в Польшу в 2020 году достиг 35,2 миллиона долларов, что на 30 процентов больше, чем в 2019 году, при преобладании в экспорте продукции легкой промышленности.

Как отметили в ведомстве, хотя пандемия COVID-19 негативно повлияла на товарооборот между Грузией и Польшей в 2020 году, товарооборот между двумя странами за первые 10 месяцев 2021 года вырос на 22,3 процента (155,7 миллиона долларов).

"Польский экспорт в Грузию в указанный период вырос на 23,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 121,8 миллиона долларов, в то время как импорт из Грузии – на 17,8 процента - до 33,9 миллиона долларов. В польском экспорте в Грузию с начала года преобладали лекарственные препараты, тракторы, сахар, парфюмерия, косметика, в то время как в импорте из Грузии - вина, одежда, фундук, алюминиевые отходы и металлолом", - говорится в сообщении министерства.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)