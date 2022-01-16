Обязательства Нацбанка Грузии перед нерезидентами за год выросли более чем на 70%

БАКУ /Trend/ - Обязательства Национального банка Грузии перед нерезидентами в 2021 году выросли на 71,2 процента по сравнению с 2020 годом (17,4 миллиона грузинских лари, или 5,6 миллиона долларов) – до 29,8 миллиона лари (9,6 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистические данные Нацбанка.

При этом требования Нацбанка к нерезидентам в 2021 году выросли на 13,5 процента по сравнению с 2020 годом (138,2 миллиона лари, или 44,7 миллиона долларов) и составили 156,9 миллиона лари (50,7 миллиона долларов).

По данным регулятора, чистые иностранные активы Нацбанка Грузии в прошлом году составили 127 миллионов лари (41,1 миллиона долларов), что на 5,2 процента больше, чем 120,7 миллиона лари (39 миллионов долларов) в 2020 году.

Чистые иностранные активы Нацбанка только в декабре 2021 года выросли на 12 процентов по сравнению с ноябрем (9,1 миллиона лари, или 2,9 миллиона долларов) и составили 10,2 миллиона лари (3,3 миллиона долларов).

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)