ЕС внимательно следит за состоянием здоровья Михаила Саакашвили - посол

БАКУ /Trend/ - ЕС внимательно следит за состоянием здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцел, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

"Крайне важно принять соответствующие меры для обеспечения стабильного состояния здоровья Саакашвили", - считает Харцел.

"Мы неоднократно высказывали свое мнение по этому вопросу. Конечно, очень важно убедиться в том, что в отношении здоровья Саакашвили приняты соответствующие меры. Медицинская консультация необходима, и правительство Грузии должно принять ее во внимание", - сказал посол.

По его словам, политические партии в парламенте Грузии должны решить, как будут развиваться события в связи с созданием временной комиссии по расследованию дела Михаила Саакашвили.

Ранее правительство Грузии обвинило Саакашвили в незаконном пересечении границы и ряде преступлений, таких как насильственный разгон массовых антиправительственных протестов в 2007 году, рейдерский захват телеканала "Имеди" спецназом, незаконный захват имущества и других, которые привели к его аресту в Тбилиси 1 октября 2021 года.

Саакашвили объявил голодовку в день своего ареста, что привело к ухудшению состояния его здоровья, и прекратил ее 50 дней спустя - сразу после того, как 20 ноября его перевели из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)