В Грузии произошло сильное землетрясение (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Магнитуда землетрясения, которое произошло в воскресенье на юге Грузии, составила 6,2.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении Центра сейсмического мониторинга при Университете Илии.

Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались в Тбилиси и Батуми. О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

22:45 (GMT+4) Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юге Грузии.

Как передает Trend со ссылкой на Геологическую службу США, очаг залегал на глубине 10 километров.

Как передают грузинские СМИ, сообщений о разрушениях до сих пор не поступало.

Отметим, что подземные толчки силой приблизительно 3,5 балла ощущались и в городе Гянджа.