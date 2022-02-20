Спикер парламента Турции посетит Грузию с официальным визитом
Председатель Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп посетит с официальным визитом Грузию 21 февраля. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.
В ходе визита Шентоп встретится со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили, президентом Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
По словам посла Грузии в Турции Георгия Джанджгава, на встречах основной акцент будет сделан на вопросах углубления отношений между двумя странами в различных сферах и основных вызовах как в регионе, так и в глобальном масштабе.
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