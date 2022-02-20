Спикер парламента Турции посетит Грузию с официальным визитом

Председатель Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп посетит с официальным визитом Грузию 21 февраля. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

В ходе визита Шентоп встретится со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили, президентом Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

По словам посла Грузии в Турции Георгия Джанджгава, на встречах основной акцент будет сделан на вопросах углубления отношений между двумя странами в различных сферах и основных вызовах как в регионе, так и в глобальном масштабе.