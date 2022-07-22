Глава Минздрава Грузии рассказал о ценах на лекарства из Турции

Лекарства, ввозимые из Турции, не подорожают, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января и вскоре в страну начали поступать медикаменты, которые намного дешевле аналогов, которые до сих пор продавались в Грузии.

"В Турции периодически происходят корректировки цен, и это не должно быть поводом для волнений. Точно то же самое произошло в феврале 2022 года, но это никак не отразилось на ценах на лекарства, ввозимые из Турции в Грузию", – заявил Азарашвили в эфире Первого канала.

Как отметил Зураб Азарашвили, с января 2022 года граждане Грузии сэкономили на лекарствах более 50 миллионов долларов, поэтому их расходы значительно сократились.

По словам министра, слухи о том, что Грузия больше не будет ввозить лекарства из Турции распространяют враждебно настроенные лица.

"Был поднят большой ажиотаж, как будто проект открытия турецкого рынка находится на грани краха, что это были ложные обещания. К сожалению, это враждебность по отношению к стране", – сказал Азарашвили.

Министр также рассказал о качестве импортируемых из Турции лекарств и отметил, что все лекарства всех наименований полностью соответствуют международным стандартам GDP и GMP.

В начале года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ввоз дешевых медикаментов из Турции будет большим облегчением для граждан. По его словам, высокие цены на медикаменты абсолютно неприемлемы, именно поэтому правительство соответствующе отреагировало и нашло выход из ситуации.