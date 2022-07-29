Из-за трагедии в Гудаури 30 июля в Грузии объявлено днем траура

Из-за крушения вертолета в Гудаури 30 июля в Грузии объявлено днем траура. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

«Выражаю глубокую скорбь в связи с гибелью членов экипажа, спасателей и врачей в результате крушения вертолета Пограничной полиции МВД в Гудаури.

В эти трудные минуты выражаю искренние соболезнования и поддержку родным и близким погибших, руководству МВД, всему нашему обществу.

В связи с трагедией 30 июля в стране будет объявлено днем ​​траура», — сообщил Гарибашвили в соцсети.