Сколько объектов построено в Грузии с начала года

В первом полугодии 2022 года в Грузии было введено в эксплуатацию 1 168 объектов общей площадью 1,25 миллиона квадратных метров. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).

По сравнению с январем-июнем 2021 года, за отчетный период число введенных в эксплуатацию объектов выросло на 52,3%, а площадь выросла на 3,5%.

Больше половины построенных за 2022 год объектов приходятся в Тбилиси, а также регионы Кахети и Мцхета-Мтианети.

В Грузии в первом полугодии 2022 года муниципальными органами власти было выдано 5,1 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 3,2 миллиона квадратных метров.

По сравнению с январем-июнем 2021 года, число выданных разрешений выросло на 15,6%, а площадь предполагаемого строительства – на 7,9%.

Из общего числа выданных разрешений, 73,4% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.

Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других. Но основная часть приходится на жилые комплексы.