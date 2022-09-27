Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Южный Кавказ
  3. Грузия

Мобилизационный пункт откроют на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией в Северной Осетии

Грузия Материалы 27 сентября 2022 11:07 (UTC +04:00)
Мобилизационный пункт откроют на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией в Северной Осетии

Читайте Trend в

Мобилизационный пункт будет развернут на границе с Грузией на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает МВД республики.

Пеший переход через границу РФ с Грузией на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии разрешен. Такое решение было принято на совещании на пункте пропуска. "Министр внутренних дел по РСО-Алания генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев провел выездное совещание на пункте пропуска "Верхний Ларс". По результатам встречи участниками было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, а также намечен ряд дальнейших мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости