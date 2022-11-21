Возврат НДС к концу года в Грузии может превысить два миллиарда лари

Исходя из статистики, Грузия может вернуть бизнесу 2,2 миллиарда лари в качестве автоматического возврата излишне уплаченного налога на добавленную стоимость (НДС). Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.

С 17 ноября 2020 года налогоплательщики Грузии могут полностью возместить излишки, возникающие при выплате налога на добавленную стоимость, с помощью нового программного обеспечения, благодаря которому возврат НДС осуществляется автоматически, без запроса, на банковский счет, указанный налогоплательщиком в Службе доходов Минфина.

"Мы объявили, что возврат налога на добавленную стоимость в среднем за год превысит 2 миллиарда лари. По имеющейся статистике можно сказать, что это будет примерно 2,2 миллиарда в течение года. За 10 месяцев эта цифра составила до 1,8 миллиарда", – сказал Хуцишвили журналистам.

По его словам, это является довольно высоким показателем.

Министр пояснил, что возвратом НДС пользуются в основном предприятия, которые инвестируют в Грузию, а также предприятия, которые экспортируют товары или услуги из Грузии. В основном компании-инвесторы и компании-экспортеры аккумулируют большую часть налога на добавленную стоимость, отметил он.

По словам Хуцишвили, реформа возврата НДС – одна из очень успешных в налоговом направлении. Он отметил, что сумма возврата до реформы составляла в среднем 150-180 миллионов лари.

"Так, данные за 10 месяцев текущего года больше, чем данные за 10 лет дореформенного периода. Соответственно, это одна из очень успешных реформ в налоговом направлении, которую мы реализовали, которая очень хорошо работает и дает очень хорошие результаты", – сказал министр.

В течение 2021 года через систему автоматического возврата НДС в бизнес было возвращено в общей сложности 1,93 миллиарда лари.