Прогноз роста экономики Грузии в 2022 году улучшен

Правительство Грузии уточнит прогноз роста ВВП на 2022 год и вместо 8,5% рост составит 10%. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.

Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в сентябре 2022 года составил 8,8% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста за девять месяцев с начала года составляет 10,2%. При этом начал снижаться уровень инфляции.

"Это означает, что мы имеем двузначный экономический рост два года подряд, что является результатом правильной экономической политики", - заявил Гарибашвили.

Премьер напомнил, что ВВП Грузии составит около 80 миллиардов лари.

"Это означает, что в расчете на душу населения, так сказать "per capita", достигнет 7,5 тысячи долларов, что, безусловно, является огромным прогрессом за последние два года", - сказал премьер.

Также, по словам Гарибашвили, за последний год было создано более ста тысяч новых рабочих мест. Безработица упала до исторического минимума, в стране сокращение бедности и рост по всем направлениям, будь то туризм, экспорт, внутреннее производство.

После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.

По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%.