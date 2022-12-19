В Грузии с 1 января при техосмотре будут проверять и шум автомобиля

В Грузии с 1 января 2023 года в рамках реформы периодического технического осмотра все автомобили будут проверять на средний показатель шума. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает министерство экономики Грузии.

"С 2019 года обязательство по проверке компонента проверки шума транспортных средств несколько раз откладывалось. Однако в связи с тем, что чрезмерный шум автотранспорта оказывает негативное влияние на население, особенно в городских условиях и в ночное время, согласно решению правительства Грузии, с 1 января 2023 обязательная проверка на шум будет задействована", – говорится в сообщении ведомства.

Согласно законодательным нормам, техосмотр не пройдут те автомобили, уровень шума которых превышает допустимые нормы, установленные для конкретной марки автомобиля производителем.

Техосмотр в Грузии введен в 2019 году. На данный момент автомобили, занимающиеся перевозками пассажиров, в том числе такси, проходят его каждые полгода, грузовики – каждый год, а легковые автомобили и пикапы – каждые два года.