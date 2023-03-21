Президент Грузии поздравила азербайджанцев с праздником Новруз

БАКУ /Trend/ - Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила азербайджанскую общину страны с праздником Новруз.

Как сообщает Trend, поздравлением президент Грузии поделилась в своем аккаунте в социальных сетях.

Выразив добрые пожелания по случаю Новруза, Саломе Зурабишвили, в частности, написала: "Поздравляю всех граждан, отмечающих сегодня праздник Новруз, а также всех проживающих в Грузии азербайджанцев и гостей страны с приходом весны".

"Я также поздравляю с праздником граждан соседних стран – Турции, Казахстана, Туркменистана – и других государств. Пусть этот день станет началом нового, принесет обновление и добрые отношения", - говорится в публикации.