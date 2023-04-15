Граждане России лидируют по количеству визитов в Грузию

В январе-марте 2023 года Грузию посетили 256,8 тысячи граждан России – в три с половиной раза больше, чем за первый квартал 2022 года. Как передает передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте Национальной администрации туризма.

По данным ведомства, число визитов международных путешественников в Грузию в первом квартале 2023 года выросло на 109,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Грузия в январе-марте приняла более 1,2 миллиона международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 74,7%.

Из общего числа визитов 845,3 тысячи были туристическими, что на 83,8% больше, чем в первом квартале прошлого года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 95,8%.

Наибольшее число визитов в Грузию в январе-марте 2023 года осуществили граждане России – почти 257 тысяч, что на 257,7% больше, чем в 2022 году, и на 1,1 больше, чем в первом квартале 2019 года.

Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 67% от общего числа иностранцев. По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе.

На втором месте – посещение страны воздушным путем, 32,1% от общего числа иностранцев. Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались почти 242,9 тысячи путешественников.