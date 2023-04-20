Экспорт сельхозпродукции из Грузии вырос в 2,5 раза

Экспорт грузинской агропродовольственной продукции увеличился почти на 147% за последние 10 лет. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия в парламенте в рамах "министерского часа".

Как отметил министр, достичь этого результата удалось за счет развития частного сектора в соответствии с современными требованиями при поддержке государственной политики.

По информации Шамугия, в 2022 году из Грузии в 96 стран мира вывезли агропродукцию на сумму 1,3 миллиарда долларов, что на 34% больше, чем в 2020 году, и на 10,5% больше, чем в 2021 году.

Кроме того, тенденция роста экспорта грузинской продукции зафиксирована и в 2023 году. По данным первого квартала, экспорт увеличился на 29% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Также экспорт грузинской агропродовольственной продукции в Европейский Союз увеличился на 21%.

Как отметил министр, после подписания соглашения о свободной торговле экспорт вина в страны ЕС увеличился на 129%, спиртных напитков – на 26%, фруктовых и овощных соков – на 103%, безалкогольных газированных напитков – в 4,7 раза, а экспорт сухофруктов увеличился в пять раз. Также из Грузии вывозят чай и цитрусовые.

Кроме того, Евросоюз разрешил ввозить на свою территорию продукты животного происхождения, в том числе мед, рыбу и т. д.

По предварительным данным 2022 года, производство продукции агробизнеса составило 15,2 млрд лари.

За последние 10 лет темпы производства продукции агробизнеса (первичная и переработанная продукция) увеличились на 112%, а по сравнению с 2021 годом – рост 14%. Также за последние 10 лет добавленная стоимость, созданная в сфере, увеличилась на 96% и составляет 4,4 млрд лари. Если сравнивать с 2021 годом, то фиксируется рост на 13%.

Шамугия подчеркнул, что за последние 10 лет уровень безработицы в селах снизился на 6,7% и в 2022 году достиг 15,7% (по сравнению с 2021 годом он снизился на 2,5%).