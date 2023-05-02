Сколько объектов построено в Грузии с начала года

В первом квартале 2023 года в Грузии было введено в эксплуатацию 689 объектов общей площадью 539,5 тысячи квадратных метров. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, число введенных в эксплуатацию объектов снизилось на 1,2%, а площадь выросла на 24,8%.

Больше половины построенных за январь-март 2022 года объектов приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети и Мцхета-Мтианети.

В Грузии в первом квартале 2023 года муниципальными органами власти было выдано 2,2 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, число выданных разрешений снизилось на 1,5%, а площадь предполагаемого строительства увеличилась на 11,4%.

Из общего числа выданных разрешений, 74,9% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.

Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других, но основная часть приходится на жилые комплексы.