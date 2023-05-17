Импорт сжиженного газа из РФ в Грузию с января по апрель увеличился на 52,3%

Объем поставляемого из России в Грузию сжиженного газа за первые четыре месяца текущего года вырос на 52,3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом в среду сообщил Союз импортеров нефтепродуктов Грузии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В период с января по апрель 2023 года импорт сжиженного газа составил 14,48 тыс. тонн, что на 4,97 тыс. тонн, то есть на 52,3%, больше аналогичного показателя прошлого года", - говорится в сообщении.

Как уточняется, среди всего импортированного сжиженного газа 99,7%, то есть 14,44 тыс. тонн, были поставлены из России.

Также, по данным организации, импорт нефтяного битума за первые четыре месяца года вырос на 96,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 30,6 тыс. тонн. Больше всего битума было поставлено из России - 48,4%.