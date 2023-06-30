В Грузии снизились цены на промпродукцию

Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат) сообщает, что в мае 2023 года индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии снизился на 5,8% по сравнению с маем 2022 года, передает Trend.

Главным образом, это снижение обусловлено упадком цен в перерабатывающей промышленности на 4,8%. В то же время цены на продовольствие немного повысились на 0,4%, а в горнодобывающей промышленности цены упали на 12,2%.

Согласно данным "Сакстат", в мае текущего года цены на промышленную продукцию снизились на 1% по сравнению с апрелем. Однако цены на промышленную продукцию, предназначенную для внутреннего рынка Грузии, выросли на 0,5% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Наибольший рост цен зафиксирован в горнодобывающей промышленности (4,6%) и перерабатывающей промышленности (1,7%).

Относительно индекса цен производителей промышленной продукции, предназначенной для экспорта, в мае было отмечено снижение на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на горнодобывающую продукцию упали на 15,6%, а на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности снизились на 16,7%. Особенно значительное снижение цен зарегистрировано на химическую продукцию (46,2%).

Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, также снизились на 13,2% за отчетный период. Импортированная продукция перерабатывающей промышленности подешевела на 13,4%.

Уровень годовой инфляции в Грузии в мае 2023 года составил 1,5%, при том что целевой показатель составлял 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 3,3%. В мае 2023 года уровень инфляции составил -0,1% по сравнению с апрелем 2023 года.