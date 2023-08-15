S&P подтвердило рейтинг Грузии на уровне "BB"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные долгосрочные кредитные рейтинги Грузии как в национальной, так и в иностранной валютах на уровне "BB". Прогноз остается стабильным, сообщает Trend.

Сообщается, что несмотря на прогнозируемое замедление экономики Грузии в текущем году, аналитики агентства утверждают, что туризм, иммиграция и финансовые потоки, особенно из России, будут поддерживать дальний рост реального ВВП на высоком уровне в 6,1%.

Согласно данным от S&P, в предыдущем году рост ВВП составил 10,1%. Прогноз агентства предполагает замедление этого темпа до 4,5% и 4,2% в 2024 и 2025 годах соответственно, а в 2026 году ожидается рост на уровне 4,3%. Прогнозируется, что инфляция в 2023 году составит около 2,4%, снизившись с 11,9% в предыдущем году, и увеличится до 3,2% в следующем году. Далее в 2025-2026 годах ожидается стабильный уровень инфляции около 3%.

В то же время агентство подчеркивает сохранение негативных рисков для рейтинга, включая угрозы снижения финансовых потоков, сложную макроэкономическую обстановку на внешних рынках и, на долгосрочный срок, возможность ослабления институциональных механизмов контроля и балансировки.

Стабильный прогноз отражает устойчивый экономический рост Грузии, отмечается в релизе, а также более благоприятные значения фискальной политики и платежного баланса, которые, по прогнозу S&P, будут поддерживаться в течение следующего года.