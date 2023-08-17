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Грузия и Израиль начнут переговоры о свободной торговле

Грузия Материалы 17 августа 2023 16:34 (UTC +04:00)
Грузия и Израиль начнут переговоры о свободной торговле

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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Грузия и Израиль начнут переговоры о свободной торговле между двуми странами в 2024 году. Как передает Trend, об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"В рамках моего официального визита в Израиль было приятно встретиться с Биньямином Нетаньяху. Мы обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня. В следующем году мы намерены начать переговоры о свободной торговле. При этом наши взаимоотношения в экономике, обороне и безопасности продолжают укрепляться. Я выражаю признательность Израилю за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии", - отметил Гарибашвили в сообщении, опубликованном в социальной сети X (предыдущее название "Твиттер").

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