TBC Capital прогнозирует рост рынка алкогольных напитков Грузии

Согласно аналитическим данным, рынок алкогольных напитков в Грузии проявит устойчивый годовой темп роста (CAGR) на уровне 5,42% в период с 2023 по 2027 годы. Исследование, проведенное инвестиционной компанией TBC Capital, подтверждает, что в текущем 2023 году ожидается увеличение доходов рынка алкогольных напитков до приблизительно 1,609 млрд долларов, сообщает Trend.

Несмотря на вызовы, вызванные пандемией COVID-19, мировая винодельческая индустрия продолжает свой рост, включая винный сектор Грузии.

Важным показателем является рост экспорта грузинского вина, который в 2022 году достиг рекордных объемов как по количеству, так и по доходам. Объем экспортированного вина из Грузии составил почти 133 миллиона бутылок, что на 26% больше, чем в предыдущем году.

Аналитики обращают внимание на значительное влияние России как ключевого рынка сбыта для грузинского вина. Доля России в общем доходе грузинской винодельческой отрасли в 2022 году составила 64%, являясь самой высокой за период с 2014 года. Страны Европы (13%) и страны СНГ (8%) также составляют значительную долю крупнейших рынков сбыта грузинского вина.

Тем не менее, стоимость экспорта грузинского вина в последние годы снижается. В 2022 году средняя цена экспорта одного литра грузинского вина составила 2,49 доллара США, что на 16% меньше, чем в предыдущем году.

Общее потребление вина и алкогольных напитков в Грузии в 2022 году снизилось на 12% по сравнению с 2021 годом, составив 23 миллиона литров. Вино сохраняет свою доминирующую позицию среди алкогольных напитков в грузинских семьях, занимая 95% от общего объема потребления.

Оборот вина и алкогольных напитков в 2022 году составил 1,37 млрд лари, увеличившись на 4,5% по сравнению с предыдущим годом. Местные производители вина увеличили свою выручку на 18% (CAGR) за последние восемь лет.

Также, согласно TBC Capital, винные компании Грузии, включенные в анализ финансовых показателей, в 2021 году сгенерировали доход в размере 730 млн лари, что составляет 75% от общего объема винодельческой продукции в стране. Прибыльность этих компаний оставалась на относительно стабильном уровне, что свидетельствует о их устойчивости.

Помимо винного сектора, стабильный рост продемонстрировал и пивной рынок Грузии. В последние годы в стране появились новые местные пивоварни и пивные бренды. Общий оборот пивного сектора в 2022 году составил 495 миллионов лари, увеличившись на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Производство пива также продолжает расти, достигнув 111 млн литров в 2021 году, что на 2,4% больше, чем в 2020 году. В 2022 году стоимость производства пива составила 214 миллионов лари, увеличившись на 6,5% по сравнению с предыдущим годом.

Общее годовое потребление пива домохозяйствами в Грузии также выросло на 5,6% в 2022 году, достигнув 2,7 млн литров. Рост потребления свидетельствует о сохраняющейся популярности пива среди населения Грузии."