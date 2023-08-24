Грузия в одиннадцатый раз принимает масштабные учения НАТО

БАКУ /Trend/ - На этой неделе в Грузии стартовали международные учения Agile Spirit 2023, организованные странами НАТО и их партнерами, передает Trend.

В учениях планируется участие до 3,6 тысяч военнослужащих из 22 стран-членов Альянса и стран-партнеров.

Данное мероприятие становится уже одиннадцатым по счету учебным мероприятием Agile Spirit, организованным в Грузии.

Основная цель учений заключается в совместной практике решения задач в условиях моделирования боевой обстановки. В рамках учений применяется многонациональная дивизия "Юго-Восток" (MND-SE), бригада "Литва-Польша-Украина" (LITPOLUKR Brigade) и многонациональный батальон военной полиции НАТО (MNMPBAT NATO).

Зона проведения Agile Spirit 2023 охватывает как восточную, так и западную части Грузии. Некоторые задачи будут выполняться в акватории Поти с участием береговой охраны. Учения будут продолжаться до 1 сентября.

В учебных мероприятиях принимают участие военные из следующих стран: Грузия, США, Турция, Великобритания, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Иордания, Латвия, Литва, Молдова, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Испания и Япония.