Агентство развития села Грузии прогнозирует рост цен на фундук

В Грузии ожидается рост цен на фундук параллельно с улучшением его качества. Сейчас на рынке преобладает фундук из преждевременно собранного урожая. Как передает Trend, об этом сообщил глава департамента по связям с регионами в Агентстве развития села Лаша Шаламберидзе.

В прошлом году объем экспорта фундука составил около 115 миллионов долларов.

"Текущие цены не являются окончательными, так как процесс сборки продолжается. Тот фундук, который на данный момент представлен на рынке и плохого качества, то есть недозрелый, естественно, не может быть высокого качества", - поделился Шаламберидзе своим мнением с журналистами.

Агентство развития села рекомендует населению сначала осушать орехи, а затем доставлять их на предприятия, так как компании ощущают острую потребность в качественном фундуке.

"Мы ожидаем, что в этом сезоне объем урожая фундука увеличится, и качество также будет на высоком уровне. Это, в свою очередь, позволит нам установить приемлемые цены для фермеров", - подчеркнул Шаламберидзе.

По словам Шаламберидзе, более 90 тысяч фермеров были задействованы в государственной программе по стимулированию производства фундука. Они получали по 500 баллов за гектар и обменивали их на пестициды и удобрения в агромагазинах. Госпрограмма позволила бесплатно предоставить всем фермерам необходимые инструменты для ухода за фундуковыми садами.

Государственная программа по содействию производству фундука стартовала в Грузии в ноябре 2022 года. Согласно решению правительства, физические лица, владеющие или арендующие фундуковые сады площадью от 0,2 до 3 гектаров, имеют право на субсидию (агробаллы) в размере 500 лари (192,3 доллара) за 1 гектар. Чтобы получить финансовую поддержку, фундуководы должны были зарегистрировать свои плантации до 31 января 2023 года. Впоследствии срок был продлен до 17 февраля.