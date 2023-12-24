В Грузии выделят средства на развитие городов и курортов

БАКУ /Trend/ - На заседании Экономического совета премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил с членами совета концепцию развития отдельных городов и курортов, включенных в рамках новой государственной программы развития, которая была запущена в 2023 году, передает Trend.

Согласно информации, на первом этапе были выбраны десять территорий: Боржоми, Бакуриани, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Зугдиди, Батуми, Мцхета, Местия и Казбеги.

Сообщается, что в указанных городах будут поэтапно начаты подготовительные и строительные работы. Для пятилетней программы из государственного бюджета выделено 1 миллиард лари (371 057 долларов).

Авторы новой госпрограммы утверждают, что она будет способствовать как развитию туризма, так и созданию новых рабочих мест.

Также на заседании был рассмотрен план развития поселка Гонио. Согласно представленной концепции, значительные инвестиции будут направлены на устойчивое развитие территории, включая строительство гостиничных и жилых комплексов, торговых центров, а также развитие рекреационной и спортивной инфраструктуры.