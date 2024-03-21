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Грузия попала в середину мирового списка по уровню загрязненности воздуха

Грузия Материалы 21 марта 2024 04:59 (UTC +04:00)
Грузия попала в середину мирового списка по уровню загрязненности воздуха

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Грузия вошла в список стран, где уровень загрязнения воздуха превышает норму в 3-5 раз по данным рейтинга IQAir, передает Trend.

Согласно стандартам Всемирной организации здравоохранения, качество воздуха соответствует норме только в семи странах. Наиболее чистый воздух наблюдается в Маврикии, Гренаде, Исландии, Новой Зеландии, Австралии, Эстонии и Финляндии.

Среди стран с самым высоким уровнем загрязнения воздуха лидируют Бангладеш, Пакистан и Индия, где уровень загрязнения превышает норму более чем в 10 раз.

Грузия занимает 62-е место среди 134 стран по уровню загрязненности воздуха.

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