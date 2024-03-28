Moody's подтвердило кредитный рейтинг Грузии на уровне "Ba2"

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг Грузии на уровне "Ba2" и улучшило прогноз по рейтингу с "негативного" на "стабильный". Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов республики, передает Trend.

В Минфине пояснили, что главной причиной улучшения перспективы является устойчивость Грузии к геополитическим рискам. Агентство Moody`s прогнозирует, что в 2024 году экономика Грузии вырастет на 5,5%, что способствует сохранению фискальной стабильности и низкого показателя долга в будущем.

В январе рост реального ВВП Грузии составил 5,8%. Парламент в декабре 2023 года утвердил бюджет на 2024 год, в котором прогнозируется рост экономики на 5,2%. Ожидается, что номинальный ВВП в 2024 году достигнет 85,4 млрд лари (примерно $32 млрд), а ВВП на душу населения превысит 22 тыс. лари (более $8,1 тыс.).