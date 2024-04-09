Председатель парламента Грузии посетит Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, в рамках своего официального визита в Центральноазиатский регион, посетит Туркменистан. Об этом сообщила пресс-служба грузинского парламента, передает Trend.

Согласно информации, председатель парламента проведет встречи на высоком уровне с руководителями законодательной и исполнительной власти Узбекистана, Туркменистана и Казахстана.

В состав парламентской делегации входят следующие лица:

- Каха Кахишвили, руководитель группы дружбы с парламентом Республики Казахстан;

- Давид Матикашвили, руководитель группы дружбы с парламентом Туркменистана, первый заместитель председателя комитета по правовым вопросам;

- Ираклий Мезурнишвили, руководитель группы дружбы с парламентом Узбекистана, первый заместитель председателя комитета по культуре;

- Бая Квицян, заместитель председателя комитета по образованию, науке и делам молодежи парламента Грузии;

- Антон Оболашвили, депутат парламента Грузии, член комитета по финансам и бюджету;

- Созар Субари, член комитета по аграрным вопросам.

Визит завершится 13 апреля, добавили в пресс-службе парламента.