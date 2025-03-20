Грузия заинтересована в перезапуске отношений с США - Кобахидзе

БАКУ /Trend/ - Грузия желает перезапустить стратегическое партнерство с США.

Как передает Trend, об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Мы уже заявляли о своем желании перезагрузить отношения с США, восстановить стратегическое партнерство не просто с чистого листа, а на основе четкой дорожной карты, которая определит конкретные задачи и приоритеты для обеих сторон", - подчеркнул он.

Кобахидзе также сообщил, что на днях министр иностранных дел Грузии Майя Бочоришвили провела встречу с послом США в Тбилиси Робин Данниган. По его словам, хотя содержание переговоров остается конфиденциальным, обе стороны выразили заинтересованность в укреплении двусторонних отношений.