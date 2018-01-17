В Twitter прокомментировали обвинения в просмотре личных сообщений пользователей

17 января 2018 21:12 (UTC+04:00)

Представитель компании Twitter прокомментировал информацию общественной организации Project Veritas о том, что сотни сотрудников компании просматривают личные сообщения и фотографии пользователей. Об этом сообщает BuzzFeed, передает RT.

«Мы не просматриваем личные сообщения активно. Лишь периодически. Ограниченное число сотрудников имеют доступ к такой информации для легитимных рабочих целей, и мы применяем строгие протоколы доступа для этих сотрудников», — cказал представитель Twitter.

При этом он не уточнил, какое количество людей имеет доступ к таким данным.

Ранее общественная организация Project Veritas сообщила, что сотрудникам Twitter платят за просмотр личных сообщений пользователей сервиса.

Также стало известно, что сотни сотрудников компании просматривают личные, в том числе интимные, фотографии пользователей, которые хранятся на серверах в течение неопределённого срока.

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Azernews Newspaper
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