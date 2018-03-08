Полиция подтвердила факт самоубийства сотрудника около резиденции Порошенко

Сотрудник полиции полка особого назначения совершил самоубийство, находясь на посту в поселке Козин, неподалеку от резиденции президента Украины Петра Порошенко, сообщил представитель Нацполиции в Киевской области Николай Жукович, передает РИА Новости.



Издание "Страна.ua" со ссылкой на информированный источник в четверг сообщило, что сотрудник полиции, охранявший имение президента Украины Петра Порошенко в Конча-Заспе, совершил самоубийство.

"Факт таковой имеется. Сейчас проводится расследование. Открыто уголовное производство", — цитирует Жуковича информационное агентство УНН.

Отвечая на вопрос о том, охранял ли этот сотрудник полиции резиденцию президента, Жукович ответил, что "это произошло недалеко от резиденции, но на посту". По его словам, случай произошел еще 23 февраля".

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