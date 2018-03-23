В Швейцарии Lenovo отзывает часть ноутбуков из-за проблем с батареями

23 марта 2018 16:53 (UTC+04:00)

Компания Lenovo отзывает в Швейцарии часть компьютеров линейки ThinkPad X1 Cabon из-за возможности воспламенения, говорится в заявлении Федеральной инспекции установок сильного тока (ESTI) размещенном на портале правительства Швейцарии, передает РИА Новости.

Согласно опубликованной информации, речь идет о ноутбуках Lenovo ThinkPad X1 Carbon пятого поколения - 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4, - которые были произведены в период с декабря 2016 года по октябрь 2017 года.

Эксперты Lenovo обнаружили в некотором количестве компьютеров проблему с плохо закрепленным винтом, что может привести к перегреву и возгоранию батареи. В компании обещают бесплатно устранить неполадки для всех, кто приобрел ноутбуки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Швейцарская компания планирует купить сотового оператора в Кыргызстане
Бизнес 19 марта 21:15
На швейцарском горнолыжном курорте сошла лавина, есть погибший
Европа 18 марта 01:12
Lenovo готова развернуть сборку серверов в Азербайджане
ИКТ 15 марта 19:38
IT-компания Китая предлагает госведомствам Азербайджана собственную технологию блокчейна
ИКТ 15 марта 17:54
IT-компания Азербайджана возобновила переговоры о начале сборки компьютеров Lenovo
ИКТ 8 февраля 15:35
Швейцария вновь подтвердила поддержку территориальной целостности Азербайджана (Эксклюзив)
Нагорно-карабахский конфликт 7 февраля 20:58
Чего стоит швейцарский нейтралитет?
Точка зрения 7 февраля 19:08
МИД Азербайджана: Спикер Нацсовета Швейцарии наносит вред переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта
Политика 7 февраля 12:30
Швейцарский Король буги-вуги зарядил бакинцев позитивной энергией (ФОТО)
Культура 29 января 14:02
Художники Швейцарии и Великобритании представят в Баку искусство раскрашивания стен
Культура 18 января 18:21
Буги-вуги швейцарского музыканта в Баку (ФОТО)
Культура 12 января 21:33
Более 20-ти швейцарских компаний функционирует в Азербайджане - посол
Бизнес 12 января 19:03
Из-за снегопада 13 тыс. туристов оказались заблокированы на лыжном курорте в Швейцарии
В мире 9 января 19:41
В Баку выступит швейцарский Король буги-вуги Сильван Цинг (ВИДЕО)
Культура 6 января 13:51
В Швейцарии в результате шторма пострадали более 15 человек (Обновлено)
Европа 4 января 00:15
Глава МВД Швейцарии вступил в должность президента
Европа 1 января 03:49
В Швейцарии шаурму запустили в стратосферу (ВИДЕО)
Европа 31 декабря 2017 19:14
В швейцарских Альпах при сходе лавин погибли три альпиниста
Европа 26 декабря 2017 03:50