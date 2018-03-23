В Швейцарии Lenovo отзывает часть ноутбуков из-за проблем с батареями

Компания Lenovo отзывает в Швейцарии часть компьютеров линейки ThinkPad X1 Cabon из-за возможности воспламенения, говорится в заявлении Федеральной инспекции установок сильного тока (ESTI) размещенном на портале правительства Швейцарии, передает РИА Новости.

Согласно опубликованной информации, речь идет о ноутбуках Lenovo ThinkPad X1 Carbon пятого поколения - 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4, - которые были произведены в период с декабря 2016 года по октябрь 2017 года.

Эксперты Lenovo обнаружили в некотором количестве компьютеров проблему с плохо закрепленным винтом, что может привести к перегреву и возгоранию батареи. В компании обещают бесплатно устранить неполадки для всех, кто приобрел ноутбуки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.