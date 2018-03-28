США планируют прекратить бюджетное финансирование МКС в 2025 году

США намерены прекратить бюджетное финансирование Международной космической станции (МКС) не в 2024 году, как предполагалось ранее, а в 2025 году, и далее предполагают передать американский сегмент в эксплуатацию коммерческим партнерам, говорится в докладе НАСА, передает РИА Новости.

"США планируют прекратить прямую финансовую поддержку МКС в 2025 году, после чего НАСА намерено полагаться на коммерческих партнеров для реализации исследовательских проектов", - говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что решения о судьбе МКС будут приняты к 2024 году. "МКС совместно эксплуатируется всеми странами-участницами, поэтому любые инициативы любой из стран всегда обсуждаются всеми. Все решения о судьбе МКС будут приняты к 2024 году", - сказал в этой связи представитель Роскосмоса.

Кроме того, ранее сообщалось, что после прекращения эксплуатации МКС в 2024 году по предложению РКК "Энергия" на ее базе может быть создана Российская орбитальная станция (РОС). В нее должны войти три модуля, которые намечено запустить в 2018-2019 годах — Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", Научно-энергетический модуль (НЭМ) и Узловой модуль "Причал". Кроме того, для РОС могут создать шлюзовой и трансформируемый модули.

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