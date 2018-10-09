Глава НАСА рассказал о возможном существовании жизни на Марсе

9 октября 2018 19:03 (UTC+04:00)

Джим Брайденстайн, глава НАСА, не исключил существования жизни на Марсе, и отметил, что ее открытие "навсегда изменит" отношение стран мира к изучению космоса. Он рассказал об этом на лекции в Фундаментальной библиотеке МГУ, передает РИА Новости.

"Меня назначили администратором НАСА совсем недавно, этой весной, и в последующие пять месяцев я уже стал свидетелем потрясающих открытий, которые совершают и российские, и американские ученые. Они радикально изменили наши представления о Марсе, обнаружив следы флуктуаций концентрации метана в его атмосфере", - заявил Брайденстайн.

Как отметил глава космического агентства, эти колебания "идеальным образом совпадали" с тем, как сменяли друг друга летние и зимние сезоны на Марсе. По его словам, это пока не позволяет говорить о существовании жизни на красной планете, но заметно повышает вероятность ее существования, вкупе с некоторыми другими открытиями, такими как отложения сложной органики, недавно найденные марсоходом Curiosity.

Впервые метан на Марсе был обнаружен в 1969 году с борта зонда "Маринер-7", однако тогда это открытие посчитали ложным срабатыванием. Повторно и на этот раз по-настоящему марсианский метан был открыт в 2003 году группой астрономов под руководством Владимира Краснопольского с помощью телескопа CFHT, установленного на Гавайских островах.

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