Путин отметил уровень развития отношений России и Турции

8 апреля 2019 15:39 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом констатировал хороший уровень развития отношений РФ и Турции, активные контакты по линии министерств обороны двух стран и взаимодействие в сфере ВТС(Военно-техническое сотрудничество), передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мы наблюдаем и констатируем хороший уровень развития наших отношений. Темп роста торговли - 15%, общий объём достиг 25 миллиардов долларов", - сказал Путин.

Он упомянул о реализации крупных совместных проектов - это и АЭС "Аккую", и газопровод "Турецкий поток". Российский лидер также обратил внимание на большой объём сотрудничества двух стран в сфере международных отношений.

"Здесь у нас тоже активно развиваются контакты и по линии министерств иностранных дел, и по линии министерств обороны, ну и военно-техническое сотрудничество", - добавил Путин.

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