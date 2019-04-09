В Microsoft рассказали, что флешки уже не нужно "безопасно извлекать"

9 апреля 2019 14:26 (UTC+04:00)

Пользователям Windows 10 не нужно ждать разрешение на "безопасное извлечение" USB-носителей, так как в операционной системе по умолчанию стоит настройка "быстрое извлечение". Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Благодаря этой настройке устройство "готово к извлечению в любое время", отмечается в сообщении. Эта функция работает по умолчанию на всех устройствах, где Windows 10 обновлялась до версии 1809.

Как пояснило издание The Verge, это обновление вышло еще в октябре 2018 года. "Так получилось, что сейчас компания сообщает IT-специалистам, что обновление применяется более широко", - отметил портал.

В The Verge также подчеркнули, что вынимать USB-носитель во время записи на него файлов, несмотря на нововведение, не стоит.

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