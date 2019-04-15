В Хартуме продолжается сидячая забастовка

Численность участников сидячей забастовки у штаб-квартиры главного командования вооруженных сил Судана в центре Хартума растет с каждым часом, несмотря на призывы армии к протестующим разойтись по дома. Как передает в понедельник телеканал Al Hadath, тысячи суданцев откликнулись на призыв Ассоциации профсоюзов, выступающей основной мобилизующей силой в стране, присоединиться к забастовке и начали стекаться к центру столицы, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Ранее в понедельник военнослужащие приступили к демонтажу заграждений и выстроенных протестующими неделю назад баррикад. Среди людей прошел слух, что армия готовится к разгону демонстрантов силой. Напряжение у штаб-квартиры ВС, представляющей собой комплекс зданий, среди которых министерство обороны Судана и одна из президентских резиденций, нарастает с каждым часом.

Накануне переходный Вооруженный совет Судана заявил, что не планирует применять силу для разгона протестующих. Признав право суданцев на акции протеста, военные власти в то же время призвали всех разойтись и вернуться к обычной повседневной жизни.

Между тем протестующие добиваются выполнения их первостепенных требований, одним из главных среди которых является немедленное освобождение из тюрем всех политзаключенных.

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