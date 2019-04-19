В Индии мужчина отрезал себе палец, проголосовав "не за ту" партию

Представитель касты неприкасаемых в Индии отрезал себе палец, после того как по ошибке проголосовал на выборах за правящую партию, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

В Индии проходит второй этап голосования на парламентских выборах. Основная борьба развернулась между двумя политическими силами: правящей "Бхаратия джаната парти" (БДП), возглавляемой действующим премьер-министром Нарендрой Моди, и партией "Индийский национальный конгресс" (ИНК), во главе которой стоит Рахул Ганди - выходец из самого влиятельного политического клана Индии Неру-Ганди.

По данным издания, 25-летний Паван Кумар, прибыв на избирательный участок в городе Шикарпур в индийском штате Уттар-Прадеш, по ошибке отдал свой голос партии премьер-министра. Газета передает, что мужчина намеревался проголосовать за партию "Бахуджан самадж парти" (БСП), сторонником которой он являлся. По информации СМИ, для региональной партии БСП крайне значимы голоса касты неприкасаемых.

На видео, распространившемся в социальных сетях, мужчина говорит, что отрезал себе палец, чтобы искупить свою вину.

По данным СМИ, на палец каждого избирателя в Индии ставят несмываемый знак, свидетельствующий о том, что человек уже отдал свой голос.

Парламентские выборы в Индии пройдут в семь этапов по очереди в 29 штатах и 7 союзных территориях с 11 апреля по 19 мая. Общее число голосующих составляет порядка 900 миллионов человек, что делает эти выборы самыми многочисленными за всю мировую историю. Ввиду огромного числа избирателей подсчет бюллетеней, как ожидается, будет завершен лишь к 23 мая.

Основная интрига выборов состоит в том, сможет ли БДП повторить успех 2014 года и снискать поддержку подавляющего большинства избирателей, а Моди - занять кресло премьера на второй срок подряд.

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